Milei saluda a Keiko Fujimori por su triunfo: "La libertad avanza en toda América Latina"

"Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", expresó Milei -a través de X- tras concluir este lunes el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones realizada el pasado 7 de junio en Perú.

"Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario", añadió Milei, y concluyó: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás".

El escrutinio al 100 % confirmó el triunfo de Fujimori sobre Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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La política conservadora se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersara el voto y ella fuera la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de las papeletas, seguido del 12,03 % de Sánchez.

El triunfo de Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes.