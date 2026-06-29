Milei se reúne con Flávio Bolsonaro en Buenos Aires y respalda su candidatura presidencial

La cuenta de X de la Oficina del Presidente publicó una foto de Milei junto a Bolsonaro, la cual el propio mandatario compartió en sus redes y agregó: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro".

El senador brasileño citó la publicación de Milei y expresó: "¡Muy pronto, la ola azul también llegará a Brasil! Si en Argentina hubo motosierra, en Brasil habrá tijeretazo en los impuestos, en la burocracia y en la corrupción. ¡Gracias, presidente Milei!".

Bolsonaro, a quien los sondeos muestran como el principal rival electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva -que aspira a la reelección-, se encuentra en Argentina para participar de un encuentro de legisladores latinoamericanos organizado por la estadounidense Israel Allies Foundation, una organización cristiana en apoyo a Israel.

El vínculo entre Milei y Lula ha sido conflictivo desde el inicio del Gobierno del argentino, quien mostró repetidas expresiones de apoyo a la familia Bolsonaro, en especial al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión en su país por intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro llegó a figurar técnicamente empatado con el líder progresista en algunos sondeos para una eventual segunda vuelta, pero perdió espacio en las últimas semanas después de que se divulgaran algunas de sus conversaciones con un banquero acusado del mayor escándalo de fraude en las últimas décadas en Brasil.