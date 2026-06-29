Petro viaja a Roma para reunirse esta semana con el papa León XIV en el Vaticano

La Presidencia informó en X que el mandatario participará en "encuentros con líderes internacionales" y que la visita estará centrada en asuntos como "la paz, la justicia social, la defensa de la vida y la cooperación internacional", sin ofrecer más detalles sobre la agenda.

La reunión con León XIV será el segundo encuentro entre ambos, después de la audiencia que mantuvieron en mayo del año pasado en el Vaticano, en la que abordaron la colaboración entre la Iglesia y el Estado para apoyar los procesos de paz en Colombia, así como los desafíos relacionados con la seguridad, la migración y el cambio climático.

En aquella ocasión, Petro invitó al sumo pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, a visitar la ciudad caribeña de Santa Marta y el parque nacional Serranía de Chiribiquete, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La visita oficial tiene lugar a poco más de un mes de que Petro, quien cuenta con doble nacionalidad italiana, concluya su mandato presidencial, el próximo 7 de agosto.