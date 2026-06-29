Supremo avala el despido de funcionaria de Comisión Federal de Comercio por parte de Trump

La mayoría conservadora del alto tribunal, en una decisión 6-3, dio la razón a la Administración de Trump en el caso de Slaughter, integrante demócrata de la FTC que el presidente sacó de su cargo en marzo de 2025 por considerar que la comisionada no estaba alineada con las prioridades de su Gobierno.

La sentencia elimina las protecciones que impedían a los presidentes destituir libremente a funcionarios de este tipo de organismos y deja sin efecto un precedente establecido en 1935, que limitaba el poder presidencial sobre las agencias independientes creadas por el Congreso.

Sin embargo, en otro fallo emitido este lunes, la Corte sirvió un revés judicial al presidente al denegar la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, hasta que se complete el litigio judicial contra su despido.

Hasta ahora, los comisionados de estas agencias solo podían ser cesados por causas justificadas, como negligencia, ineficiencia o malversación.

La Administración de Trump había defendido que esas restricciones impedían al presidente aplicar de forma coherente su programa político.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes el presidente celebró la decisión en un mensaje en su red Truth Social: "¡Gran victoria en la Corte Suprema en el caso Slaughter confirmando el poder presidencial en nuestro país para destituir a funcionarios del Poder Ejecutivo y a personas nombradas para agencias o representantes, en virtud del Artículo II!", declaró.

El republicano insistió en que este fallo había sido anhelado por los presidentes de Estados Unidos desde 1930.

"Es un gran honor ser el presidente en ejercicio que logró este fallo histórico y sin precedentes, uno de los más importantes jamás emitidos en relación con los poderes presidenciales", concluyó.

La decisión puede tener consecuencias más allá de la FTC, ya que abre la puerta a que el presidente destituya a responsables de otras agencias federales independientes cuyos integrantes también gozaban de protección frente al cese.