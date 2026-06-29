Tribunal de Ecuador niega apelación a prisión de 4 imputados por crimen de Villavicencio

Los magistrados tomaron la decisión por unanimidad, al determinar que la orden de prisión dictada meses atrás en contra de Serrano, el empresario Xavier Jordán y los cabecillas de Los Lobos Luis Arboleda (Gordo Luis) y Esteban Aguilar (Lobo Menor) es una medida idónea, necesaria, proporcional y razonable para garantizar su comparecencia en el proceso penal.

Y que las otras medidas cautelares solicitadas por las defensas de los procesados no eran suficientes para garantizar "el éxito de la justicia" o que "no evadan la ley".

Jordán y Serrano se encuentran en Estados Unidos desde hace varios años, pero, además, el exministro correísta está recluido en el Centro Correccional de Adams County, en Misisipi, tras haber sido detenido el año pasado por el servicio migratorio estadounidense.

Mientras que Gordo Luis y Lobo Menor están en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Además de estas cuatro personas, en este caso, que está en fase de preparatoria de juicio, están procesados el empresario Daniel Salcedo, sentenciado por otros casos de corrupción, y el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga.

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Así como Wilmer Chavarría ('Pipo'), el máximo líder de Los Lobos que está detenido desde noviembre en España, donde enfrenta un proceso de extradición.

Fernando Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo ('El Invisible'), otro cabecilla de Los Lobos que también estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados, entre ellos siete sicarios colombianos contratados para la ejecución del crimen, están muertos. Uno fue abatido en la misma escena del crimen y los demás fueron asesinados pocos días después en la cárcel en casos todavía sin esclarecer.