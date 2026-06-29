Trump amenaza con controlar a Cook en la Reserva Federal pese a la sentencia del Supremo

"¡Tomaremos medidas inmediatas y adecuadas para garantizar que alguien que ha cometido irregularidades no tome decisiones vitales sobre el bienestar de los Estados Unidos de América!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Pese a que la decisión del Supremo supone un varapalo al intento de Trump de influir en la Reserva Federal, el presidente restó importancia a los argumentos de los magistrados al asegurar que "la Corte Suprema devolvió el caso Cook —relacionado con la idoneidad de la persona en cuestión para formar parte de la Junta de la Reserva Federal— basándose estrictamente en cuestiones de procedimiento".

Por su parte, Cook reaccionó a la sentencia del Supremo en un comunicado asegurando que su destitución fue "un intento" de apartarla "con un pretexto fabricado" al haberse "negado a ceder a la presión política" y seguir "fijando los tipos de interés basándome únicamente en lo que mejor beneficiaría al pueblo estadounidense".

"Esa es la obligación más fundamental de un gobernador de la Reserva Federal", añadió.

Cook consideró que el fallo "reafirma un principio que ha sustentado una gestión económica sólida durante generaciones: que la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones políticas basándose en la evidencia y el juicio independiente, libre de injerencias políticas. Este principio fundamental ha guiado a la Reserva Federal desde su fundación".

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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostuvo que avalar la decisión de Trump "transformaría en la práctica la protección de la Reserva Federal contra destituciones arbitrarias —que exige una causa justificada— en un régimen de empleo a voluntad; un salto interpretativo incompatible con la ley promulgada por el Congreso y con la tradición de nuestra nación de contar con una banca central protegida de la interferencia política".

Trump despidió a Cook el pasado mes de agosto, la primera gobernadora destituida en los 111 años de historia de la Reserva Federal (Fed), alegando su implicación en un supuesto fraude hipotecario.

La gobernadora presentó una demanda contra su despido por considerar que no existía "causa justificada".