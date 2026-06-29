Ucrania combate una ola de calor récord en medio de ataques rusos

El domingo se registró en la ciudad occidental de Leópolis un nuevo récord de 35,8 grados centígrados, tres por encima del máximo anterior para esa fecha, establecido en 1963.

Este lunes, otras localidades como Úzhgorod, Lutsk, Rivne y Odesa registraron temperaturas récord de entre 36 y 38 grados.

En Leópolis, los residentes buscaron alivio en fuentes públicas, mientras las autoridades desplegaron aspersores de agua adicionales y camiones cisterna para enfriar las carreteras y evitar daños en las vías del tranvía debido a la dilatación del metal.

En el puerto de Odesa, en el mar Negro, miles de personas acudieron a las playas pese a los cierres oficiales y a la reciente muerte de una bañista en uno de los frecuentes ataques aéreos rusos sobre la ciudad.

El aumento del uso de aire acondicionado y refrigeración ha ejercido una presión adicional sobre la red eléctrica ucraniana, ya gravemente dañada por años de ataques rusos a centrales e infraestructuras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los productores de energía solar ayudan a compensar parte del déficit mientras continúan las reparaciones en instalaciones térmicas clave.

Sin embargo, las compañías eléctricas han pedido a la población que reduzca el uso de aparatos, y ya se han aplicado cortes de emergencia en al menos dos regiones.

"El calor también es una prueba seria para equipos que han estado operando en condiciones de guerra durante más de cuatro años y han sobrevivido a numerosos ataques", afirmó Serguí Kovalenko, director de la empresa eléctrica Yasno, que señala que la infraestructura "funciona al límite".

El operador de la red energética, Ukrenergo, ha advertido de que una posible escalada de los ataques rusos contra infraestructuras durante la ola de calor podría provocar apagones de hasta cinco horas diarias en todo el país.

El calor también ha incrementado el riesgo de incendios masivos, mientras continúan los ataques aéreos rusos contra grandes centros civiles como Dnipró y Zaporiyia, donde el lunes murieron cinco y tres personas respectivamente, y los combates continúan a lo largo de un frente de 1.200 kilómetros.

"Las plantas frondosas que cubrían las tierras junto al (río) Dniéper en el sur durante la primavera lluviosa arderán ahora y los incendios destruirán lo que quede de las aldeas abandonadas", declaró a EFE un agricultor de la región de Jersón.

Añadió que los incendios provocados por drones explosivos también ponen en peligro campos agrícolas, ya que los bomberos no pueden acceder a muchas zonas debido al alto riesgo de ataques con drones.

Exhibiciones de drones rusos destruidos y proyectiles de artillería en Leópolis, parte de campañas de recaudación de fondos para el Ejército, recuerdan que el calor también afecta duramente a los soldados a unos 900 kilómetros en el este y el sur.

Las tropas deben enfrentarse a cientos de pequeños incendios provocados por explosiones, mientras los incendios detectados por satélite ofrecen a los analistas pistas sobre la actividad en el frente.

El calor también dificulta la hidratación debido a los limitados suministros disponibles para los soldados en la línea del frente.

Los soldados de infantería caminan kilómetros hasta sus posiciones, a menudo priorizando armas esenciales sobre alimentos y agua.

Los soldados entrevistados por EFE señalan que se utilizan drones para entregar agua.

Sin embargo, algunos son derribados en el trayecto y los soldados a menudo deben permanecer bajo tierra durante horas o días antes de intentar recoger los suministros.

Esto significa que el agua debe racionarse estrictamente, con apenas medio litro al día por soldado en algunos casos, lo que agrava el sufrimiento de quienes pasan semanas y meses en trincheras, según explicó a EFE Anatoli, sargento de una unidad que combate cerca de Kúpiansk.

No obstante, el clima seco y soleado permite el uso ininterrumpido de drones kamikaze tanto para repeler ataques de infantería rusa como para atacar la logística militar, mientras ambos ejércitos siguen luchando por la iniciativa.

Los meteorólogos prevén que la ola de calor récord comenzará a remitir a finales de la semana, aunque se espera que julio sea significativamente más cálido de lo habitual.