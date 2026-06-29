Un 60 % de las acciones rápidas contra especies invasoras funciona, pero la amenaza sigue

Veintitrés países tomaron en el periodo 2019-2024 más de 300 acciones rápidas, que el documento señala como "las más eficientes cuando falla la prevención".

La gestión a largo plazo desembocó en algún grado de erradicación en un 33 % de las ocasiones, en la contención satisfactoria en un 8 % y en un control satisfactorio en otro porcentaje igual.

Las especies invasoras más extendidas actualmente en la Unión Europea son el galápago de Florida, presente en 26 países; el ailanto, en 24; el bálsamo del Himalaya, en 23; el cangrejo señal y la perca sol, en 22, y el perejil gigante, en 21.

El texto habla de 87 especies invasoras "preocupantes" para la UE y que requieren una acción coordinada entre los estados. Son 47 animales, 40 plantas y un alga marrón.

Entre ellas, 47 son terrestres, 27 son de agua dulce, una es marina y algunas comparten varios espacios.

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La vía más común de introducción de una invasora es la 'fuga del confinamiento', que es la fuga o liberación de especies de mascotas de acuario o de terrario, así como la propagación de especies utilizadas con fines ornamentales.

El transporte involuntario con material del hábitat, las especies que viajan de polizones en barcos o embarcaciones y el transporte involuntario de especies adheridas al equipo de pesca con caña son las vías de entrada relacionadas con el traslado que con mayor frecuencia son objeto de medidas por parte de los Estados miembros.

El informe anticipa que una nueva especie exótica invasora, el celastro (una enredadera leñosa originaria de Asia), entrará en la lista a partir del 2 de agosto de 2027.

Las zonas densamente pobladas, los ríos y los nudos de transporte, como los puertos, son los puntos más afectados.

Los patrones de la AEMA revelan que estas especies están más presentes en el norte y el este de Europa "debido a un gradiente climático, a los puntos de introducción, a las redes de transporte, a la densidad de población y, en cierta medida, al sesgo de registro".

"Las especies exóticas invasoras siguen extendiéndose por toda la UE y es probable que sigan llegando nuevas especies. El informe concluye que es necesario redoblar los esfuerzos, sobre todo para contener las especies que ya están muy extendidas", añade la Agencia.