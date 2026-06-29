"Ya no hay nada para nosotros" en La Guaira, el lamento tras doble terremoto en Venezuela

"Ya no hay nada, no hay nada para nosotros allá abajo, una ciudad en la que no se puede habitar, donde no hay agua, no hay luz, no hay edificios, no hay un supermercado, un hospital, no hay nada", relata a EFE con tristeza en su voz Francis Martín, quien pudo salir con vida del edificio donde vivía en el sector de La Llanada, junto a su mamá, que sufrió algunas heridas mientras corría.

Ahora, ambas se están hospedando en el hotel donde trabaja su madre y afirma que se han "portado muy bien" con su situación.

Martín cree que el edificio donde vive es recuperable pero "no sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada".

La joven, de 24 años, señala que desde que nació ha vivido en La Guaira y destaca el apoyo y el aprecio que sienten entre todos los residentes de la región costera, cercana a Caracas, que también fue afectada por el doble terremoto.

"Yo sé que va a ser mucho tiempo para que La Guaira tal vez pueda volver a ser lo que antes era y me duele mucho saber que no voy a poder pisar mi hogar y no que voy a poder vivir ahí", lamenta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la localidad de Caraballeda, Kisadia, de 52 años, se salvó de morir por el terremoto porque una columna frenó la caída de una pared.

Igual sufrió algunas heridas porque se pegó en la cabeza con la reja y cayó boca abajo, sus vecinos la ayudaron a salir y la animaron, mientras ella por su cuenta intentaba levantar algunos escombros.

Un ducto pequeño fue su camino para volver a salir a la superficie.

"Yo puse fuerza, fuerza, fuerza y es cuando logré sobrevivir", agrega en conversación con EFE.

Posteriormente, dijo que el jefe de seguridad ciudadana Andrés Goncalves la resguardó, la atendieron con comida y medicina y después se pudo encontrar con su hermana que sufrió daños en su vivienda en Altamira, al este de Caracas.

"Hay que buscar evacuar rápido, no pensar en lo material, porque yo perdí todo, todos perdimos en La Guaira todo", añade.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo, tras superar el millar muertos. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace cinco días afectaron Caracas y seis estados del norte del país y han dejado 1.450 fallecidos, de acuerdo al último balance del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.