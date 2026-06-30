Air Europa reprograma sus vuelos a Venezuela tras el cierre del aeropuerto de Caracas

Con el objetivo de mantener el servicio y facilitar el traslado de todos los clientes afectados, la compañía operará esta semana tres vuelos entre Madrid y Valencia (Venezuela), utilizando el aeropuerto Arturo Michelena como alternativa mientras continúen las restricciones operativas en Caracas, explica en un comunicado.

Los vuelos se operarán hoy, martes 30 de junio, y los días 2 y 4 de julio, con salida de Madrid a las 15.30 horas y, en sentido inverso, despegando de Valencia (Venezuela) a las 21.05 horas.

Asimismo, Air Europa ha flexibilizado su política de cambios para adaptarse a las necesidades de los clientes afectados.

Toda la información sobre modificaciones de billetes, alternativas de viaje y actualizaciones operativas está disponible a través de los canales habituales de atención y en la web de la compañía.

La aerolínea mantendrá inicialmente esta operativa desde y hacia Valencia hasta que se pueda recuperar la normalidad en el aeropuerto de Caracas, y preservar así la conectividad entre España y Venezuela.