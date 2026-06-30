Alemania y Países Bajos asumen mando de OTAN en bálticos para proteger el flanco oriental

En una ceremonia en la ciudad estonia de Valga, en la frontera con Letonia, donde se encuentra la localidad gemela de Valka, los ministros de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y de Países Bajos, Dilan Yeşilgöz; de Letonia, Ravis Melnis, y de Estonia, Hanno Pevkur, fueron testigos del traspaso de las responsabilidades del Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE) al I Cuerpo Germano-Nerlandés (1GNC).

En concreto, tal y como se acordó en la cumbre de la OTAN en 2025 en La Haya, la Alianza ha establecido un segundo cuartel general en la región, liderado por el 1GNC, que será responsable de coordinar las actividades de la OTAN en Estonia y Letonia, con frontera con Rusia en el primer caso y con Rusia y Bielorrusia en el segundo.

Hasta ahora el MNC NE era responsable de las fuerzas terrestres de la OTAN en Estonia y Letonia, pero tiene su sede en Polonia y ahora podrá centrarse en su misión en el país centroeuropeo y en Lituania.

Pistorius señaló que el hecho de que el 1GNC, creado en 1995, asuma la función de cuartel general táctico dentro de la OTAN "es un "hito" para la OTAN, la seguridad de la Alianza y la fortaleza del flanco oriental.

"Es una demostración visible y contundente de la unidad de la OTAN, de su preparación y de nuestra determinación colectiva de defender cada centímetro del territorio aliado", sostuvo.

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Su homóloga neerlandesa, Dilan Yeşilgöz, recalcó que la paz, la libertad y las fronteras abiertas como es el caso entre Valga y Valka no son accidentes de la historia, sino "logros que solo perduran si estamos dispuestos a defenderlos".

La nueva responsabilidad del I Cuerpo Germano-Nerlandés es "un paso importante para reforzar el flanco oriental de la OTAN (...)".

"Envía un mensaje claro: nuestra Alianza se está adaptando, fortaleciendo y preparando para el futuro. También refleja una Europa que está dando un paso al frente y asumiendo una mayor responsabilidad por su propia seguridad, porque el entorno de seguridad que nos rodea está cambiando rápidamente", afirmó.

Pistorius añadió que con el traspaso de este martes primero se envía un mensaje a Moscú y por otro lado se demuestra "con hechos y no solo palabras" a Washington y a la OTAN en su conjunto que Europa está asumiendo más carga y responsabilidad en la Alianza.

La guerra de Rusia contra Ucrania sigue proyectando una larga sombra sobre el continente, dijo Yeşilgöz, y las actividades hostiles en el flanco oriental de la OTAN "se han convertido en una realidad cotidiana, desde ciberataques y campañas de desinformación hasta presiones en el aire, en el mar y en la denominada 'zona gris'".

La titular neerlandesa de Defensa recordó que para los pueblos de Letonia y Estonia, estas amenazas no son abstractas, pues saben por experiencia histórica lo que significa perder la libertad, y por eso quiso enviar a estos dos países el mensaje de que "sus fronteras son nuestras fronteras".

"Alemania, los Países Bajos y las catorce naciones que contribuyen al I Cuerpo Germano-Neerlandés permanecen firmemente a su lado, no solo con palabras, sino también con presencia, preparación y acción", enfatizó Yeşilgöz.