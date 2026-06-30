António José Seguro: "Nada es más profundamente humano que la arquitectura"

Seguro ha intervenido en la basílica de la Sagrada Familia, donde se ha celebrado la entrega de la Medalla de Oro y de los Premios Trienales de la UIA en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos.

Antes de asistir a la ceremonia, el presidente portugués se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la sede del Govern, en el marco de su visita oficial a Barcelona.

En su intervención, Seguro ha vinculado el reconocimiento a Souto de Moura con la proyección internacional de la cultura portuguesa y ha subrayado Portugal celebra a "uno de los suyos más grandes", al que ha definido como "un sabio apasionado, un maestro de la arquitectura moderna y un artista".

El presidente de Portugal también ha destacado que la arquitectura de Souto de Moura responde "a los problemas de la condición humana" y ha defendido que su obra enseña a "aprender a editar la tierra", en un un acto en el que el arquitecto portugués ha recibido el máximo reconocimiento concedido por la UIA.

La presencia de Seguro en la ceremonia ha reforzado el carácter institucional del reconocimiento a Souto de Moura, premiado por una trayectoria que la UIA define por la inteligencia, la contención, el rigor y la responsabilidad social.

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El presidente portugués ha señalado que la arquitectura plantea preguntas sobre "ciudadanía, economía, medio ambiente y movilidad humana" y ha situado la obra del arquitecto como una forma de construir "puentes" entre las ciencias, el arte y la vida.

El acto ha reunido a representantes de Portugal, España, Cataluña y Barcelona, además de responsables de la UIA, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC).

También han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la primera teniente de alcalde de la ciudad, Laia Bonet, y la arquitecta jefe del Ayuntamiento de la capital catalana, Maria Buhigas, entre otras autoridades.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado en su intervención que el congreso permite reflexionar sobre "cómo habitar un mundo que, más que nunca, se enfrenta a una emergencia climática" y ha vinculado la arquitectura con la necesidad de cuidar la memoria, el patrimonio y el futuro.

Urtasun también ha señalado que la Medalla de Oro reconoce una arquitectura "bella, sostenible, rigurosa y, sobre todo, humana", capaz de "cuidar quienes fuimos, mejorar quienes somos y hacer espacio para el futuro".

Por su parte, Salvador Illa ha subrayado que el mundo vive cambios geopolíticos, económicos, tecnológicos y climáticos acelerados, y ha defendido que ante ellos prefiere "los sentimientos de esperanza" a los del miedo.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la ciudad condal "es el resultado de una extraordinaria conversación entre generaciones de creadores” como Antoni Gaudí o Ildefons Cerdà, y ha reivindicado que la Capitalidad Mundial de la Arquitectura que Barcelona ejerce este año "demuestra el compromiso de la ciudad con una profesión que se ha convertido en política pública".

La ceremonia ha formado parte del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026, que se celebra hasta el 2 de julio en diferentes sedes de Barcelona y concluirá con la lectura de un manifiesto y el traspaso de la bandera a Pekín, próxima sede del encuentro en 2029.