Bruselas desembolsa 3.900 millones de euros para drones en el marco del préstamo a Ucrania

"Hoy liberamos un primer tramo de 3.900 millones de euros para tecnología avanzada de drones con el fin de reforzar la defensa de Ucrania. Y habrá más. Estas inversiones ayudarán a Ucrania a proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía y reforzar la seguridad de Europa, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este desembolso se produce tras el primer pago de 3.200 millones de euros que la Comisión abonó a Ucrania en el marco del programa específico de asistencia macrofinanciera, realizado el pasado 25 de junio.

Bruselas precisó que "en los próximos días se efectuarán nuevos pagos hasta completar el primer tramo destinado a los drones, conforme a las solicitudes de pago de Ucrania" y subrayó que la superioridad militar de Ucrania "depende de la rápida disponibilidad de productos críticos en las cantidades necesarias y en plazos muy cortos".

El préstamo de apoyo a Ucrania por valor de 90.000 millones destinará entre este año y 2027, 30.000 millones a ayuda presupuestaria y 60.000 millones para defensa.

En 2026, se desembolsarán en particular 28.300 millones de euros del paquete de defensa para apoyar la capacidad industrial de Ucrania en ese ámbito.

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Los próximos desembolsos seguirán destinándose a la adquisición de drones, así como de municiones, misiles y sistemas de defensa aérea.

El pasado febrero, el Parlamento Europeo y el Consejo (países UE) adoptaron el reglamento por el que se establece el Préstamo de Apoyo a Ucrania (USL), que prevé un apoyo de hasta 90.000 millones de euros para ese país, destinado por un lado a la asistencia para reforzar las capacidades de defensa y la industria de defensa y por otro al apoyo para garantizar el funcionamiento del Estado, mantener los servicios públicos esenciales y reforzar la resiliencia económica.