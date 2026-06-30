Calles vacías y negocios cerrados ante las marchas contra la inmigración en Sudáfrica

Estaciones de transporte colectivo desiertas, en contraste con el ajetreo habitual, podían verse en algunas localidades del país, como Nelson Mandela Bay, en la provincia del Cabo Oriental, según imágenes difundidas por medios locales.

Mientras, algunos manifestantes han empezado a marchar en ciudades como Durban, en la provincia de KwaZulu-Natal (este) o en Soweto, el antiguo gueto negro de Johannesburgo (norte).

"Lo que estamos haciendo hoy no solo es importante para nosotros, sino también para las futuras generaciones de este país", señaló a la prensa sudafricana en Durban un hombre llamado Thabo Mhlongo.

"Es mi obligación moral, como sudafricano, venir aquí y apoyar a mis compatriotas que están aquí para obligar al Gobierno sudafricano a hacer su trabajo. No somos xenófobos. No odiamos a los africanos", declaró Tumisang Mabula, otro manifestante en Pretoria, la capital.

Este lunes, el Gobierno sudafricano informó de que la Policía del país está en "alerta máxima" y de que habría "una fuerte presencia policial" en la jornada de protestas, especialmente en las zonas consideradas más conflictivas.

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Las manifestaciones fueron convocadas por grupos antiinmigración, que han dado este martes como fecha límite a los inmigrantes irregulares africanos para abandonar el país, después de una ola de protestas y ataques xenófobos en los últimos meses.

Los convocantes de las manifestaciones culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que éstos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Frente a esta situación, Zimbabue, Ghana, Nigeria y Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos, mientras Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Asimismo, Mozambique informó sobre la muerte de al menos siete ciudadanos suyos en relación con la violencia xenófoba y Uganda ha confirmado también la muerte de uno de sus nacionales en un ataque.

Las tensiones xenófobas contra migrantes africanos son un problema recurrente en el país sudafricano y han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW).