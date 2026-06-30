Canciller chino visitará los países nórdicos tras diálogo comercial con la UE

La visita se produce después de que en la víspera la Unión Europea (UE) y Pekín acordaran en Bruselas mantener el diálogo hasta octubre, en un intento por frenar la escalada de tensiones comerciales de los últimos meses y evitar que derive en una guerra en este ámbito.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun anunció hoy la visita en una rueda de prensa en la que destacó que la amistad con estos países mantiene "una larga y rica historia" con resultados fructíferos en áreas como la transición verde, el comercio, la inversión y la innovación tecnológica.

Guo aseveró que esta visita será la primera de un ministro de Asuntos Exteriores chino a Dinamarca en 15 años y a Suecia en 22, y expresó su deseo de que sirva para consolidar la confianza mutua, ampliar la cooperación y reforzar el impulso positivo de las relaciones bilaterales.

También indicó que China y Finlandia son "socios" que han mantenido estrechos intercambios de alto nivel en los últimos años, con visitas a Pekín del presidente finlandés, Alexander Stubb; el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, y el primer ministro, Petteri Orpo.

Respecto a Noruega, el vocero declaró que espera que la visita permita aplicar el consenso alcanzado por los líderes de ambos países e intercambiar opiniones en profundidad sobre cuestiones bilaterales y multilaterales, como la transición verde y la gobernanza global.

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El viaje llega después de una escalada de tensiones entre China y la Unión Europea (UE) marcadas por las investigaciones comerciales recíprocas, las diferencias sobre la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por Bruselas a empresas chinas por su presunta colaboración con Rusia.

Este lunes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y su homólogo chino, Wang Wentao, se comprometieron tras un encuentro en Bruselas a mantener canales de comunicación abiertos hasta octubre para evitar que los desacuerdos deriven en una guerra comercial.