Catorce detenidos y 25 kilos de droga requisados en operación policial en Bruselas

La operación se desarrolló el pasado jueves 25 de junio a través de 18 registros simultáneos llevados a cabo en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025.

La policía también se incautó de cinco pistolas, tres réplicas de armas de aire comprimido, un puñal, varios vehículos, relojes de lujo y alrededor de cincuenta teléfonos móviles, ordenadores y tabletas.

El Ministerio Público destacó que las investigaciones revelaron una "organización criminal estructurada" que competía por el control de zonas de venta de droga en las localidades de Anderlecht, Forest y Saint-Gilles, en los alrededores de Bruselas.

Además, la Fiscalía añadió que los conflictos entre redes de narcotráfico están provocando un repunte de tiroteos, explosiones y otros actos de violencia, poniendo en peligro la seguridad de los residentes y la calidad de vida en la capital y sus alrededores.

El objetivo de estas operaciones policiales es desmantelar este tipo de organizaciones cargando contra sus líderes, recursos financieros, medios logísticos y redes.