China, dispuesta a reforzar la comunicación con la UE tras diálogo comercial en Bruselas

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró que "la esencia de la cooperación económica y comercial entre ambas partes es el beneficio mutuo" y que Pekín y Bruselas son "socios, no rivales".

Guo aseveró que los problemas a los que se enfrenta la UE no tienen su origen en Pekín y que para resolver las cuestiones en las relaciones económicas y comerciales deben profundizar la cooperación para lograr un desarrollo común.

"China está dispuesta a reforzar la comunicación y las consultas con la parte europea y, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo y reciprocidad, gestionar adecuadamente las diferencias comerciales de manera constructiva", agregó el vocero.

Este lunes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y su homólogo chino, Wang Wentao, se comprometieron en la víspera a mantener canales de comunicación abiertos hasta octubre para evitar una guerra comercial, durante la reunión que mantuvieron en Bruselas.

Sefcovic y Wang celebraron el primer encuentro de las Consultas sobre Comercio e Inversión, el marco que han creado para tratar de encontrar "soluciones prácticas" en cuatro ámbitos: el equilibrio entre el comercio y la inversión, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según dijeron en un comunicado conjunto.

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La búsqueda de diálogo sigue a los diversos episodios que han hecho aumentar la tensión entre ambas partes en los últimos años, marcados por las investigaciones comerciales recíprocas, las diferencias sobre la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por Bruselas a empresas chinas por su presunta colaboración con Rusia.