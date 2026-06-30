El CAC-40 recupera un 0,44 % y cierra el mes con un ascenso del 2,70 %

El CAC-40 comenzó la sesión ligeramente al alza, pero fue sobre todo a partir de mediodía cuando el índice aceleró la marcha y llegó a primera hora de la tarde a los 8.420,58 puntos, el que sería el máximo del día.

Sin embargo, desde ese punto hubo una clara inflexión y el indicador del mercado francés llegó a ponerse puntualmente en territorio negativo a dos horas del cierre, cuando marcó el mínimo en 8.363,23 puntos.

En unos minutos volvió a situarse por encima de los 8.367,33 puntos y el ascenso se afianzó en los últimos minutos, de forma que el CAC-40 finalizó en 8.403,99 puntos.

Eso significa que en el segundo trimestre el mercado francés ha acumulado ganancias del 7,51 %. Es el mejor trimestre desde el último de 2024.

En el frente de los valores, lo más significativo fue el batacazo del 6,91 % que se llevó el grupo de lujo Kering, ante la desconfianza de los inversores tras los comentarios del responsable de su marca estrella Gucci, con la revisión a la baja de las expectativas por parte de algunos analistas.

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Las otras caídas más pronunciadas del selectivo correspondieron a la sociedad de servicios informáticos para las empresas Capgemini (2,85 %), la de publicidad Publicis (1,88 %), la del gigante francés del lujo LVMH (1,67 %) y la del operador de telecomunicaciones Orange (1,64 %).

Al otro extremo de la balanza, el fabricante de material eléctrico Schneider Electric avanzó un 2,62 %, el fabricante de motores aeronáuticos Safran un 2,53 %, la siderúrgica ArcelorMittal un 2,33 % y la sociedad de material eléctrico Legrand un 2,21 %.