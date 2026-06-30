El doble terremoto de Venezuela en cifras

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este lunes que han fallecido al menos 1.719 personas y que 5.034 resultaron heridas. Además, 15.866 familias están damnificadas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Hay 3.319 rescatistas extranjeros, con un total de 140 perros y 49 vehículos de apoyo, según Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen otros países.

Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en labores de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, se han apuntado más de 7.800 voluntarios en un centro de registro en Caracas.

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Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 600 réplicas, incluida la de la mañana de este lunes que, según el país suramericano, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este lunes una treintena de sismos.

Durante la jornada, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó que su país seguirá estando al lado del pueblo venezolano, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, informó de que prepara el envío de más ayuda humanitaria para atender a la población afectada.

El Gobierno neerlandés ha enviado a Venezuela un buque, que ha partido desde Curazao, con ayuda de emergencia que incluye alimentos y agua potable, mientras que la Comisión Europea anunció que destinará cinco millones de euros en ayuda y enviará al país un avión con 50 toneladas de material para proveer refugio y asistencia médica.

Por su parte, Bolivia informó de la habilitación de un avión Hércules que transportará a 20 rescatistas y seis toneladas de ayuda, mientras que Ecuador espera poder enviar un avión por día durante esta semana con la ayuda humanitaria que está recopilando en nueve centros instalados en diversas provincias del país.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según las autoridades venezolanas, la cifra de edificios afectados subió a 855, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".

El Gobierno anunció la conformación de un grupo para inspeccionar las construcciones afectadas y de otro para planificar proyectos sobre nuevos inmuebles.