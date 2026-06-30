Mundo
30 de junio de 2026 a la - 07:40

El español Javier Bardem debutará en el teatro con un montaje del argentino Corazza

Imagen sin descripción

Madrid, 30 jun (EFE).- El actor español Javier Bardem debutará en el teatro el 5 de noviembre próximo con un montaje de su maestro de interpretación, el argentino Juan Carlos Corazza, a partir de obras breves, cuentos y escritos del ruso Anton Chéjov.

Por EFE

El espectáculo, 'Chéjov, Chéjov', se representará hasta el 31 de enero de 2027 en Madrid, en el escenario Espacio Zafra Teatro, un espacio artístico dirigido por Corazza y que cuenta con Bardem entre los socios.

Completarán el reparto Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, anunció el teatro este martes en un comunicado. Es una producción de Pingüin Films y Zafra Teatro, con producción ejecutiva de Producciones Teatrales Contemporáneas.

"Con sencillez, humor y brevedad, Chéjov mira lo humano sin juicios, con ternura, profundidad y compasión", señala en la nota Corazza, que ha dedicado gran parte de su trayectoria a la formación de intérpretes, y que firma tanto la dirección como la adaptación de esta obra.

Ganador de seis premios Goya del cine español, también ha participado en las películas 'Mar adentro', 'Los lunes al sol', 'El buen patrón' y 'El ser querido', entre muchas otras.