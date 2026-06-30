El presidente de Taiwán pide "resistencia" a cadetes militares ante "espionaje" de China

"Les pido que tengan siempre una clara conciencia de quién es el enemigo: oponerse al comunismo, oponerse a la anexión, mantener con firmeza los valores de la democracia y la libertad, y sostener que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China no están subordinadas entre sí", manifestó el mandatario.

"Solo resistiendo toda amenaza y todo señuelo podremos defender la soberanía y la seguridad de la nación", agregó.

Durante la ceremonia de graduación de los cadetes, Lai afirmó que los militares taiwaneses no solo cargan sobre sus hombros la misión de sus unidades, "sino la elevada responsabilidad de salvaguardar la democracia y la paz".

"La búsqueda de la paz jamás puede lograrse al precio de sacrificar la soberanía nacional o de confiscar la democracia y la libertad del pueblo", aseveró el líder taiwanés, frecuentemente tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas.

"Les pido que defiendan siempre la paz en el estrecho de Taiwán con una determinación inquebrantable, y que con una voluntad y una capacidad de combate de acero se conviertan en la fuerza más fiable para la nación y para el pueblo", subrayó.

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En este contexto, marcado por las "constantes acciones militares" de Pekín en los mares de China Oriental y Meridional y en el estrecho de Taiwán, Taipéi "seguirá reforzando su capacidad de autodefensa" para "desplegar una fuerza disuasoria" que permita "garantizar la paz mediante la fuerza", aseveró Lai.

"Incrementaremos sin cesar la inversión en defensa (...) para construir el 'Escudo de Taiwán' (T-Dome, similar a la Cúpula de Hierro israelí), dotar a las Fuerzas Armadas del armamento y el equipamiento más avanzados, y edificar progresivamente una capacidad de defensa nacional inteligente y sostenible", avanzó.

Estas declaraciones se producen semanas después de que China lanzara una "operación especial de control del tráfico marítimo" en aguas situadas al este de Taiwán, un movimiento que Taipéi describió como un "acto de provocación" que causó un "grave perjuicio" a la "soberanía nacional" de Taiwán.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y nunca han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.