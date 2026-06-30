Expresidente Samper llama a un Gran Acuerdo Nacional para frenar polarización en Colombia

En un comunicado, Samper pidió dejar atrás lo que calificó como "empalmes vengativos", en referencia al proceso de transición entre gobiernos, así como al llamado a la desobediencia civil planteado por Cepeda, y propuso impulsar un Gran Acuerdo Nacional.

"Yo creo que estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos o de desobediencias civiles, así sean ellas pacíficas, sino para encontrar, a través de un Gran Acuerdo Nacional, todo lo que nos puede unir y encontrar salidas a las soluciones que están esperando los colombianos", afirmó el exmandatario.

Samper aseguró que observa "con preocupación" tanto las denuncias formuladas por Cepeda contra De la Espriella como las críticas del presidente electo a la gestión del mandatario saliente, Gustavo Petro.

Sin embargo, el exjefe de Estado sostuvo que esas controversias deben ser investigadas, examinadas y resueltas por las autoridades judiciales colombianas y no trasladarse al escenario político.

El expresidente afirmó que el país necesita pasar de la confrontación política a la construcción de acuerdos nacionales que permitan responder a las necesidades de los ciudadanos y fortalecer la democracia.

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En el mismo mensaje, Samper apeló a una metáfora futbolística al pedir que la polarización "no termine como los partidos del Mundial en penales", sino que dé paso a "una política de convivencia" basada en la concordia.