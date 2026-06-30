Guinea Ecuatorial busca un helicóptero militar desaparecido con 4 tripulantes hace 10 días

El vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang, afirmó que se mantendrán "todos los recursos necesarios" hasta encontrar el aparato y a los tripulantes, según un comunicado publicado por el gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).

"Debemos mejorar y reforzar nuestro plan de búsqueda, rastreo y localización de los 4 tripulantes del helicóptero Z-9 de las fuerzas armadas nacionales", indicó Nguema Obiang, conocido popularmente como Teodorín, en su cuenta de la red social X.

El vicepresidente, hijo del jefe del Estado, Teodoro Obiang, tomó esa decisión este lunes tras una reunión con los responsables del Ministerio de Defensa y de Seguridad Nacional para evaluar las labores de búsqueda, que se han visto obstaculizadas por las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días.

En la localización del helicóptero también participa Estados Unidos, que además ha anunciado el envío de tres especialistas militares en operaciones de búsqueda y rescate.

Este nuevo operativo contempla el despliegue de más de 2.000 efectivos y la participación organizada de familiares y voluntarios que deseen colaborar sobre el terreno.

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También consiste en la división del área de búsqueda en "sectores perfectamente delimitados", y se identificarán las zonas ya inspeccionadas y aquellas pendientes de reconocimiento a través de mapas físicos, curvas de nivel y coordenadas correspondientes.

Asimismo, las autoridades ofrecerán incentivos para que la población local facilite información que pueda contribuir a la localización del helicóptero y sus tripulantes.