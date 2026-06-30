Interior urge a reformar los servicios secretos alemanes ante amenazas externas e internas

Alemania se enfrenta a "una amenaza creciente, de las más diversas naturalezas", a la que sólo podrá hacer frente si es capaz de actuar con mayor firmeza, también con métodos de investigación de los servicios de inteligencia, declaró Dobrindt en una rueda de prensa conjunta con el jefe del espionaje interior alemán, Sinan Selen, al presentar el informe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) de 2025.

"Por eso es tan importante que pongamos en marcha sin demora la reforma de los servicios de inteligencia", afirmó.

Precisó que se trata principalmente de convertir los servicios de inteligencia en "auténticos servicios secretos", de poder otorgarles competencias adicionales en el ámbito digital y de incorporar en ellos la defensa activa, con el fin de que sean competitivos frente a los servicios de inteligencia de países amigos y de que sean capaces de hacer frente a las amenazas híbridas que se detectan a diario.

Advirtió del aumento de las actividades por parte de Estados extranjeros, con Rusia como la principal amenaza en materia de sabotaje, espionaje y amenazas híbridas.

Destacó asimismo los casos de espionaje por parte de China, pero también de Irán, donde la represión al movimiento opositor en el extranjero queda patente de forma muy clara, añadió.

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En lo que respecta a la amenaza interna, Dobrindt calificó de especialmente preocupante el creciente número de personas con potencial para sumarse al extremismo y también el constante rejuvenecimiento en estas corrientes, cada vez más interconectadas y orientadas hacia la acción.

Por su parte, Selen apuntó a tres tendencias que definen la situación de seguridad en el país: en primer lugar, el reclutamiento y la radicalización tienen lugar, sobre todo, en internet; en segundo, la inteligencia artificial cobra cada vez más relevancia para las operaciones y las medidas operativas; y, tercero, son personas jóvenes, y a veces muy jóvenes, a las que, de forma selectiva, se busca radicalizar.

Por otra parte, señaló que objetivos judíos e israelíes siguen siendo blanco de actores estatales, en particular, de Irán, pero también de otras organizaciones, con el antisemitismo como pilar fundamental de estas acciones.

El antisemitismo y la hostilidad hacia Israel son, además, un elemento en común entre los distintos fenómenos de extremismo, apuntó Dobrindt al respecto.

Selen indicó, además, que tampoco se puede bajar la guardia frente al terrorismo internacional e islamista, al recordar varios atentados en el país con víctimas a lo largo del año pasado, perpetrados con "medios sencillos" como cuchillos o vehículos, añadió.