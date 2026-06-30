Irán niega reuniones con EEUU en Doha y limita la visita a liberación de fondos bloqueados

"No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirmó a última hora del lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien añadió que el viaje de representantes estadounidenses a Doha "no tiene relación con el viaje de la delegación iraní", según informó la agencia IRNA.

El diplomático explicó que una delegación técnica iraní viajará este martes a Doha para abordar con las autoridades cataríes la liberación de los activos iraníes bloqueados, como parte de la aplicación del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio para poner fin a la guerra.

Baghaei señaló que la prioridad de la República Islámica es garantizar la aplicación de las cláusulas del memorando, entre ellas la cláusula 11, que prevé la liberación de los activos iraníes bloqueados.

El portavoz de la diplomacia iraní agregó que Irán "todavía no ha entrado en la fase de negociación para un acuerdo definitivo", ya que, según la cláusula 13 del memorando, esas conversaciones solo podrán comenzar cuando hayan empezado a aplicarse las disposiciones relativas al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de los fondos iraníes y la suspensión de las sanciones al petróleo y a los productos petroquímicos del país.

En la misma línea, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, insistió en que "en Doha no mantendremos ninguna negociación con Estados Unidos", aunque indicó que el memorando de entendimiento "está avanzando en algunos aspectos", al tiempo que denunció incumplimientos relacionados con el Líbano.

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El diplomático afirmó que Irán ha creado un grupo de trabajo encargado de supervisar la aplicación del acuerdo y advirtió de que las negociaciones de los grupos técnicos solo comenzarán "si se dan las condiciones necesarias".

Las declaraciones de las autoridades iraníes se produjeron después de que Trump afirmara el lunes que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirán con representantes iraníes este martes en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo de paz que incluya el programa nuclear iraní, como establece el memorando de entendimiento.

Sin embargo, la tensión volvió a aumentar en los últimos días con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.