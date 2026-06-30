La actividad manufacturera china acelera de nuevo en junio, superando expectativas

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en el mes que hoy termina en 50,3 puntos, 0,3 por encima de los 50 que había marcado en mayo.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 enteros supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Los analistas anticipaban un repunte pero algo más modesto, hasta en torno a los 50,1 puntos.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, los que tiraron del carro fueron el de producción, que ya venía marcando una buena tendencia, y, sobre todo, el de nuevos pedidos -clave para medir la demanda-, que marcó 51,2 puntos para salir de la zona de contracción en junio.

Mientras tanto, los de empleo e inventario de materias primas profundizaron en sus caídas, y el de plazos de entrega se quedó al límite de salir del puntaje negativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estadístico de la ONE Huo Lihui analiza el mencionado repunte simultáneo de la producción y la demanda, y apunta a sectores concretos como procesado de productos agrícolas y alimenticios, maquinaria especial o equipamiento informático, de comunicación y electrónico como protagonistas, con otros como productos plásticos o metales ferruginosos por debajo de la línea divisoria.

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que registró un ligero incremento al pasar de los 50,1 puntos en mayo a los 50,2 en junio, su tercera lectura positiva en lo que va de año.

En este caso, los analistas no solo no esperaban que subiera sino que anticipaban que la actividad se contraería al situar su pronóstico en unos 49,9 enteros.

La tendencia divergente de los meses anteriores se profundizó en junio: el sector servicios subió 0,1 puntos a los 50,4, su mejor registro desde agosto del año pasado, pero el de construcción marcó su sexto mes consecutivo de descenso de la actividad, aunque ligeramente menos pronunciado al pasar de los 48,8 enteros a los 49.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, subió desde los 50,5 a los 50,6 puntos en junio.