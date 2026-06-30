La Fiscalía descarta por ahora el terrorismo en la explosión contra un oligarca ucraniano

El fiscal, Stéphane Thibault, explicó este martes en conferencia de prensa que los cargos por los que se están investigando los hechos son tentativa de asesinato y colocación de explosivos, pero sobre todo insistió en que "no es una calificación terrorista".

Thibault precisó que no hay "elementos" para retener esa calificación, aunque añadió que se mantiene en contacto con la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia (Mónaco tiene unos lazos muy estrechos de cooperación institucional con Francia, que en algunos aspectos ejerce una forma de supervisión).

Sobre las tres víctimas de las que no quiso dar la identidad, señaló que no han podido dar su testimonio dado su estado de salud. Indicó que la mujer seguía estando entre la vida y la muerte, que ya no se temía por la vida del hombre y que el adolescente se encontraba menos grave y había sido operado por la noche.

Pese a negarse a dar los nombres de esas personas, el representante del Ministerio Público, sí que quiso corregir algunas informaciones que han circulado, y en concreto señaló que el hombre desde 2021 es residente en Mónaco, donde no tiene ninguna investigación abierta y, sobre todo puntualizó que "por lo que sabemos, no está siendo buscado por una autoridad extranjera".

Una forma de replicar a las informaciones que se han filtrado en las últimas horas acerca de Vadim Ermolaev, un magnate de origen ucraniano de 58 años que construyó su fortuna inicialmente en el negocio inmobiliario, aunque luego se diversificó en otros sectores.

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De acuerdo con esas informaciones, Ermolaev había sido objeto de sanciones dictadas por las autoridades ucranianas, que le reprochaban haber continuado haciendo negocios tras la ocupación por Rusia de Ucrania en 2014 y de connivencia con Moscú.

Thibault indicó que la policía monegasca, apoyada por la francesa, buscan al sospechoso de haber colocado el artefacto explosivo en los bajos del edificio pocos minutos antes de explotar, que huyó a pie por el municipio fronterizo francés de Beausoleil.

"Estamos persiguiéndolo", afirmó el fiscal, que mostró su esperanza de que se lo pueda capturar "bastante rápido".

Los medios de información han publicado alguna imagen del sospechoso, captada por las cámaras de vigilancia, que son omnipresentes en Mónaco, un país conocido por ofrecer una gran seguridad a los millonarios que se refugian allí.