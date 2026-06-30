La Fundación Gabo recibirá el Premio de Periodismo Manu Leguineche de España

El jurado valoró de la fundación premiada "el extraordinario papel que desempeña en el periodismo iberoamericano con sus talleres de formación", a los que se han unido "la educación mediática y los retos que suponen para medios y periodistas la desinformación, las noticias falsas y la inteligencia artificial", informó ese martes la Asociación de la Prensa de Guadalajara en una nota de prensa.

El galardón, un homenaje al periodista español fallecido Manuel Leguineche, experto en información internacional, reconoce la trayectoria de profesionales de la comunicación que destaquen por su independencia, rigor, respeto a la verdad y defensa de la libertad de información.

Es convocado anualmene por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Diputación Provincial de Guadalajara, la Universidad de Alcalá (UAH), la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG) y el Ayuntamiento de Brihuega, donde vivió el periodista.

Tiene una dotación económica de 8.000 euros y, además, el premiado es nombrado profesor honorífico de la Universidad de Alcalá y recibe una escultura conmemorativa.