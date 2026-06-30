La mujer de Pedro Sánchez pide a juez poder ir con él a la OTAN tras retirada de pasaporte

Begoña Gómez también pide al magistrado, después de que éste le retirara el pasaporte, poder asistir en Londres a la graduación de su hija.

El abogado de Gómez ha hecho esta petición al juez Juan Carlos Peinado, puesto que éste le retiró recientemente el pasaporte a la esposa del jefe del Ejecutivo español y le prohibió salir del país como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por los cuatro delitos que se investigan.

El magistrado investiga desde 2024 los hechos que giran en torno a una cátedra que Begoña Gómez codirigió en una universidad pública madrileña, y le imputa los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

En el escrito, al que tuvo acceso EFE, la defensa de Gómez solicita que se le autorice a salir al extranjero del 7 al 10 de julio, para formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara.

El escrito detalla que Gómez ha sido invitada oficialmente por la esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

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Y añade que la vuelta de ese viaje oficial se realizaría por Londres "para poder asistir a la graduación de su hija", de modo que el regreso se llevaría a cabo en un avión comercial el día 10 desde Gran Bretaña.

El letrado de Gómez hace hincapié en que "el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos".

Y para poder llevar a cabo el viaje pide que se le devuelva el pasaporte, que entregaría al día siguiente de aterrizar, y que se incluya la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.

El pasado día 20 el juez dictó un auto en el que abría juicio por el tribunal de jurado contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez por delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación; y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Para adoptar las medidas cautelares, el juez adujo un riesgo de fuga en el que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional, extremo muy criticado por sindicatos policiales, miembros del Ejecutivo y políticos.