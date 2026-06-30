Liga Árabe despide a Abulgueit tras una década de mandato como secretario general

Abulgueit, de 83 años, ha sido homenajeado en una ceremonia oficial organizada por la Liga en el marco de varias actividades celebradas en las últimas horas en la sede de la organización en El Cairo, una de las cuales era para el traspaso de poderes y responsabilidades al nuevo secretario general, el también egipcio Nabil Fahmy.

A la ceremonia de despedida acudieron los embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros y los jefes de las misiones diplomáticas extranjeras en la capital egipcia, así como el personal del organismo que formó el equipo de Abulgueit desde que fue elegido para el cargo en 2016.

La sede de la Liga acogió también una reunión tripartida bajo el lema "Encuentro de tres Generaciones", en la que Abulgueit recibió en su despacho al anterior secretario general, Amro Moussa, (2001-2011) y a Fahmy, para ultimar los trámites de traspaso antes de que este último asuma oficialmente sus funciones el miércoles, 1 de julio.

En una breve intervención, Abulgueit expresó su orgullo por haber liderado el organismo durante la última década y agradeció al país anfitrión y a los jefes de Estado árabes su apoyo durante "los períodos críticos marcados por prolongadas crisis regionales" que caracterizaron sus dos mandatos.

También expresó su plena confianza en la competencia de Fahmy para dirigir la diplomacia árabe en uno de los momentos más convulsos de Oriente Medio, y cuando varios miembros del bloque panárabe, desde Líbano y Siria hasta Yemen y Sudán pasando por el golfo Pérsico, afrontan profundas crisis políticas, económicas y sociales.

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Según dijeron a EFE fuentes de la Liga Árabe, entre los "expedientes" incluidos en la reunión de traspaso figuraron temas como la evolución de la guerra civil en Sudán, y los crisis en Libia, Yemen y Siria, así como los esfuerzos diplomáticos respecto a la causa palestina.

También los mecanismos de seguimiento e implementación de las decisiones de las diez cumbres árabes celebradas en la última década, y "una visión para el desarrollo y la activación de instituciones de acción conjunta árabes, y propuestas para fortalecer los intereses económicos interárabes", añadieron.

La 'Liga de los Estados Árabes', fue creada en 1945 en El Cairo. Desde entonces tiene su sede en la capital egipcia y sus secretarios generales son habitualmente elegidos de entre los diplomáticos del país norteafricano.