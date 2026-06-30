Los periodistas son también víctimas de la ola xenófoba en Sudáfrica, denuncia un comité

El CPJ se unió a otras siete organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa para reclamar a los grupos antiinmigración que "pongan fin a las acciones ilegales, dejen de amenazar a los periodistas y rechacen cualquier conducta que pueda exponer a los periodistas a la intimidación o a la violencia", según un comunicado difundido anoche.

Asimismo, las organizaciones pidieron a las autoridades que "protejan a los ciudadanos extranjeros y a los periodistas" y que "exijan responsabilidades a los culpables de violaciones de la libertad de prensa".

Uno de los casos documentados por el CPJ es el del periodista del diario sudafricano News24 Sakhiseni Nxumalo, que fue amenazado mientras grababa el pasado 19 de junio un ataque contra migrantes en la ciudad de Pietermaritzburg (este).

"Uno de los manifestantes me vio grabando y dijo: 'Si sigues filmando, te vamos a matar'", relató Nxumalo, que afirmó haber sido confundido él mismo con un ciudadano extranjero por su "piel oscura".

"Me pidieron la documentación y me hicieron preguntas en zulú. Cuando respondí en zulú ya había unas veinte personas rodeándome", relató, sobre unos hechos en los que murió el malauí Mishack Banda y su hermano resultó herido.

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Un estudiante becario de News24, Yusuf Kosadia-Hassen, fue también intimidado el pasado día 22 por manifestantes armados con látigos mientras cubría otra protesta en Boksburg, al este de Johannesburgo (norte).

"Me preguntaban si era sudafricano y me exigieron el documento de identidad. Después quisieron saber si era indio y me ordenaron cantar el himno nacional", explicó el periodista.

El CPJ denunció además que el movimiento antiinmigración sudafricano March & March ha comenzado a identificar públicamente a periodistas en redes sociales.

"Patriotas, estén atentos a estos dos periodistas. Han intentado sabotear nuestras marchas", publicó uno de los núcleos del movimiento junto a fotografías de dos informadores que cubrían una manifestación en Ciudad del Cabo (oeste).

El Foro Nacional de Editores de Sudáfrica (SANEF, en inglés) aseguró también que reporteros y equipos de televisión han sido acosados e intimidados en al menos cuatro provincias del país por informar sobre los ataques contra inmigrantes o cuestionar el discurso xenófobo.

Las tensiones xenófobas contra migrantes africanos son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW).