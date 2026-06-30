Michelle Bolsonaro renuncia a un cargo de liderazgo tras pelearse con el hijastro

Michelle afirmó en un comunicado que decidió renunciar a la Presidencia de la sección femenina del Partido Liberal, la formación derechista de la que también forman parte su esposo e hijastro, tras "reflexionar" sobre "el momento" que atraviesa la familia.

La ex primera dama (2019-2022) dijo que, a partir de ahora, se dedicará "integralmente" a los cuidados del exmandatario, quien sufre de varios problemas de salud y se encuentra en prisión domiciliar por una condena por intento de golpe de Estado.

Asimismo, Michelle agradeció a las mujeres del partido su "dedicación" y expresó su confianza de que pronto recogerán los frutos de "las semillas que fueron sembradas".

La política no aclaró en el comunicado si mantiene la candidatura al Senado, donde la ultraderecha aspira a ampliar su presencia en las elecciones de octubre.

Tampoco nombró a Flávio Bolsonaro, a quien acusó en un explosivo video publicado la semana pasada de haberla "humillado" y "maltratado" durante una discusión ocurrida hace unos meses sobre estrategia electoral.

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"Me faltó al respeto, me trató mal y me dijo que era mejor que me mantuviera al margen de las decisiones del partido, porque había llegado ayer y no entendía nada de política", afirmó en el video.

Por esta razón, Michelle dijo que no había expresado su respaldo a la candidatura del hijastro, el principal rival del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios.

La publicación del video por parte de la que es la principal voz femenina del partido provocó un terremoto en la campaña de Flávio, quien ya arrastraba problemas para conectar con las mujeres.

El senador tuvo que salir al paso y pedir disculpas a Michelle, aunque negó haber tenido la intención de faltarle al respeto.

A tres meses de las elecciones, las últimas encuestas colocan a Lula y a Flávio Bolsonaro en un empate técnico en una hipotética segunda vuelta.