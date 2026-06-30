Panamá felicita a Keiko Fujimori y hace votos por reforzar los lazos históricos con Perú

"Panamá saluda la participación cívica y democrática del pueblo peruano en esa jornada electoral, expresión de la fortaleza de sus instituciones y de su compromiso con los valores democráticos", indicó un comunicado difundido por la Cancillería panameña.

El Ejecutivo de Mulino deseó "el mayor de los éxitos" a Fujimori, y expresó su confianza en que "bajo su liderazgo, el Perú continuará avanzando por la senda del crecimiento económico, la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de todos sus ciudadanos".

La derechista Keiko Fujimori ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031 con el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados finales presentado este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 22 días después de la votación.