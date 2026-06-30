¿Qué pasó con los cien deportados desaparecidos tras los terremotos en Venezuela?

"Nadie tiene una respuesta clara de qué es lo que pasa con los migrantes que aún no han sido encontrados", dijo Toyo a la prensa desde la morgue de Bello Monte en Caracas.

La mujer se encontraba en ese lugar solicitando información sobre su primo, Víctor Guanipa Toyo, de 32 años, quien llegó a Venezuela, horas antes de que ocurriera el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado día 24.

"No dan una información veraz, nosotros venimos (...) buscando una respuesta porque en casa hay una madre que sufre y llora esperando respuesta de su hijo, dos hijos que esperan a su padre, y nosotros necesitamos de verdad una respuesta, sea que esté vivo, sea que esté hospitalizado", insistió.

Toyo aseguró que las respuestas de las autoridades son variadas y que algunos dicen que dieciséis sobrevivieron o que solo sobrevivieron mujeres.

"La última y única comunicación que se tuvo con él fue con su madre avisándole que ya había llegado al país, fue lo último que supe", dijo la familiar del deportado.

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El pasado miércoles, un avión con más de un centenar de migrantes repatriados llegó a La Guaira. Los llevaron a un hotel, donde debían procesar sus datos para dejarlos ir al día siguiente, pero tras el doble terremoto, el lugar se vino abajo y quedaron atrapados.

Los terremotos han dejado al menos 1.943 personas muertas y 10.571 más heridas, según cifras oficiales que no han actualizado el número de desaparecidos.