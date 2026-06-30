Republicanos celebrarán convención nacional inusual en Texas rumbo a medio mandato

La convocatoria resulta inusual porque los dos principales partidos de Estados Unidos suelen organizar sus convenciones nacionales únicamente en años de elecciones presidenciales, cuando sus delegados se reúnen para nominar oficialmente a sus candidatos a la Casa Blanca.

"Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", escribió Trump en una publicación en la plataforma en Truth Social, "también habrá mucho entretenimiento de primer nivel. ¡Será un MITIN como ningún otro!"

Los republicanos se enfrentan a unas ajustadas elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

El partido oficialista controla por pocos escaños la mayoría en el legislativo: 218 escaños en la Cámara Baja, frente a 215 de los demócratas y 53 en la Cámara Alta versus 47 demócratas y dos independientes.

Las 'midterms', como su nombre lo indica, se celebran a la mitad de un mandato presidencial y son vistas como un referéndum de las políticas de un Gobierno. Históricamente, el partido en el poder pierde escaños en el Congreso, especialmente si el nivel de aprobación de la Administración está por debajo del 50%.

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A finales de junio, la aprobación del Gobierno Trump ha bajado al 39 %, según un promedio de encuestas calculado por el diario The New York Times.

Las políticas económicas del Gobierno, los altos costos de vida, los precios de la gasolina y la impopular guerra en Irán son algunos de los factores que los estadounidenses señalan en su baja calificación al Gobierno, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst.

En Texas, los republicanos se enfrentan también a un importante desafío a su control sobre el estado, que ha sido dominado las elecciones estatales y nacionales en los últimos años.

La carrera por uno de los dos escaños de Texas en el Senado, sin embargo, se figura como una estrecha contienda entre Ken Paxton, el candidato del oficialismo y un representante del ala más a la derecha de los republicanos, y James Talarico, un popular demócrata que ha conseguido atraer votos moderados.