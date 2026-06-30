Robbie Williams sorprende a los viandantes cantando con un músico callejero en Sevilla

Como se puede ver en varios vídeos publicados en redes sociales, el cantante, que este martes actúa en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, estaba dando un paseo por el casco antiguo de la capital andaluza, donde un joven estaba tocando su guitarra.

En ese momento, tomó el micrófono mientras el guitarrista interpretaba los acordes de la canción 'Angels', que ambos empezaron a cantar ante las personas que pasaban por la calle en ese momento.

Mientras algunas pasaron de largo sin dar más importancia al hecho, otras capturaron la imagen en vídeo y la compartieron en redes sociales, como una mujer brasileña que había viajado a Sevilla justo para ver este martes el espectáculo del británico.

Nada más terminar la interpretación, Robbie Williams se despidió de los viandantes y siguió con su paseo.