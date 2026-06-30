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30 de junio de 2026 a la - 00:46

Rusia intercepta 46 drones ucranianos lanzados hacia Moscú

Un operador de drones ucraniano instala un sistema de comunicaciones Starlink en un dron de ataque 'Vampiro' que debe realizar una misión en un lugar no revelado cerca del frente en la región de Donetsk, al este de Ucrania, el 26 de junio de 2026.
Un operador de drones ucraniano instala un sistema de comunicaciones Starlink en un dron de ataque 'Vampiro' que debe realizar una misión en un lugar no revelado cerca del frente en la región de Donetsk, al este de Ucrania, el 26 de junio de 2026.MARIA SENOVILLA

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció este martes que fueron interceptados 46 drones ucranianos lanzados hacia la capital rusa, sin informar de heridos o daños.

Por ABC Color

En varios mensajes en la plataforma de mensajería Telegram, el funcionario mencionó que ocho oleadas de esos aparatos fueron destruidos por las defensas antiaéreas mientras se dirigían hacia la ciudad.

Precisó que los equipos de rescate fueron desplegados en las zonas donde cayeron restos, aunque no ofreció más detalles.

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Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra territorio ruso, incluida Moscú, y en ocasiones muy lejos de la frontera.

Apunta especialmente a las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrocarburos para intentar mermar la capacidad de Rusia de financiar su ofensiva militar, lanzada en febrero de 2022.

Por su parte, Moscú bombardea Ucrania casi a diario.