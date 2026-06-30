Seúl y Kiev acuerdan buscar una "solución" a los prisioneros de guerra norcoreanos

Así se pronunciaron los ministros de Exteriores de ambos países, Cho Hyun y Andrí Sibiga, tras la primera visita a Seúl de un jefe de la diplomacia ucraniana en más de una década, según recoge un comunicado publicado por la cartera surcoreana.

Ambos intercambiaron opiniones sobre la situación en la península coreana y la guerra en Ucrania. Cho declaró que el Gobierno surcoreano sigue "con gran interés" los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y expresó su esperanza de que pronto haya "avances significativos" en este sentido.

Por su parte, Sibiga agradeció a las autoridades surcoreanas su "firme apoyo" a Ucrania y subrayó que "la agresión de Rusia tiene consecuencias globales", incluida la participación directa de Corea del Norte en la invasión rusa y "todo lo que Rusia proporciona" a Pionyang a cambio.

Asimismo, coincidieron en que el desarrollo de su cooperación fortalecerá la seguridad, la estabilidad y el derecho internacional tanto en Europa como en el Indopacífico, sostuvo el ministro ucraniano a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Rusia y Corea del Norte han reforzado notablemente su cooperación a todos los niveles desde el comienzo de la guerra en Ucrania, durante la que Pionyang ha suministrado a Moscú armamento y tropas. Desde entonces, dos soldados norcoreanos fueron capturados a principios de 2025 luchando en el bando ruso en la región de Kursk.

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El Gobierno surcoreano sostiene que los soldados norcoreanos son considerados constitucionalmente surcoreanos y que aceptaría a cualquier prisionero de guerra que deseara ir a Corea del Sur.