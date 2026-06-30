Sheinbaum defiende que planta de amoniaco en noroeste mexicano cuenta con respaldo

“Hubo una consulta pública donde la gente votó, la mayoría de la gente dijo que sí, o sea, no es que se haya hecho a espaldas de la gente, no es que no haya habido estudio de impacto ambiental, no es que no hubiera medidas de mitigación”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de que comunidades indígenas mayo-yoreme del colectivo ¡Aquí No! hicieran a mediados de mes una toma pacífica e indefinida de los accesos a la planta, en rechazo a su entrada en operación por considerar que representa una amenaza para el ecosistema de la bahía de Ohuira y para los pueblos originarios en la región.

En ese sentido, Sheinbaum señaló que el Gobierno federal mantiene diálogo con todos los sectores involucrados, aunque destacó el avanzado estado de construcción de la instalación.

“Esta planta está al 95 %. A lo mejor muchos no sabían. O sea, se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Y ya solo le falta el 5 % para terminarse”, afirmó.

La presidenta recordó que durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se realizaron evaluaciones ambientales para el proyecto y se establecieron medidas para reducir sus impactos.

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“Se hizo un estudio de impacto ambiental muy elaborado. Esto durante el periodo del presidente López Obrador porque entonces empezó la construcción de la planta. Se hizo un estudio de impacto ambiental que exigió medidas de mitigación, que incluso van a mejorar una parte del estero que está ahí. Y además una consulta a la población en donde ganó que se construyera”, sostuvo.

No obstante, reconoció que existen inconformidades entre algunos sectores de la población.

“Eso no quiere decir que no haya solicitudes, demandas de mucha gente y con todos se dialoga”, expresó.

La mandataria también vinculó el proyecto con la estrategia de producción nacional de fertilizantes y la soberanía alimentaria del país.

“Es importante, México, fertilizantes, soberanía alimentaria. Y eso significa también que en México Fertimar comenzó a producir, que es la filial de Pemex (Petróleos Mexicanos) que está produciendo fertilizantes”, indicó, al insistir en que las autoridades seguirán dialogando con las comunidades.