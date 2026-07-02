Al menos 9 muertos y 28 heridos por las primeras lluvias monzónicas en Pakistán

"Siete personas han muerto y 19 han resultado heridas en la provincia en las últimas 48 horas después de que los tejados y las paredes de las casas se derrumbaran debido a las fuertes lluvias, los vientos y las inundaciones", detalló en un comunicado la Autoridad de Gestión de Desastres de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Entre los fallecidos en esta región, la más afectada por el temporal, se encuentran cuatro niños, dos hombres y una mujer, mientras que cerca de cuarenta viviendas sufrieron daños estructurales.

Por su parte, el servicio público de emergencias Rescue 1122 notificó otras dos víctimas mortales y nueve heridos en la provincia oriental de Punyab, provocados por la caída de muros, tejados y vallas publicitarias a causa de los fuertes vientos.

Las autoridades meteorológicas pronostican que este primer periodo de lluvias intensas se extenderá hasta el 6 de julio, advirtiendo del riesgo de inundaciones repentinas urbanas. Estas precipitaciones llegan tras semanas de calor extremo en las que los termómetros superaron los 50 grados en amplias zonas del país.

Ante esta situación, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha ordenado acelerar los preparativos de un fondo de emergencia para responder a los desastres climáticos, cada vez más frecuentes debido a la gran vulnerabilidad de Pakistán ante el calentamiento global.

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Las catastróficas inundaciones del monzón de 2022 dejaron más de 1.700 muertos, 33 millones de damnificados y pérdidas económicas superiores a 30.000 millones de dólares en el país surasiático. El año pasado, el temporal volvió a causar estragos generalizados cobrándose la vida de más de un millar de personas.