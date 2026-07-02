Al menos dieciséis muertos al volcar en Sudáfrica un autobús

El autobús viajaba con cerca de 80 pasajeros desde Ciudad del Cabo (oeste) hasta la ciudad de Idutywa (este), en la provincia del Cabo Oriental, detalló a través de la red social X la Corporación de Gestión del Tráfico Vial (RTMC, en inglés).

Además de los 16 muertos, 20 ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, mientras otros 43 "rechazaron el tratamiento médico", señaló la RTMC, sin precisar si entre los fallecidos hay niños.

En declaraciones recogidas por medios locales, el portavoz de la RTMC, Simon Zwane, detalló que el accidente ocurrió alrededor de las 01.30 hora local (23.30 GMT del miércoles).

"Se apunta que el autobús se desvió para evitar chocar contra un vehículo de reparto, cuando el conductor perdió el control y el vehículo volcó", señaló Zwane.

La responsable de Gestión del Tráfico del Cabo Occidental, Maxine Bezuidenhout, explicó esta mañana que "los servicios de emergencia siguen en el lugar, prestando asistencia y gestionando el incidente".

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El siniestro ocurrió después de que el pasado enero la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy señalara que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una "vergüenza nacional".

Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que murieron en diciembre 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.