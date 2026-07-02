Alemania entrega a España al presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov

El presunto autor del homicidio, un hombre de 45 años y nacionalidad ucraniana que fue detenido el pasado 25 de febrero en la localidad alemana de Heinsberg, llegó a España en un vuelo acompañado de varios agentes, según informó la Policía española.

Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, un crimen por el que la Policía buscó a tres personas implicadas, incluido el tirador, que efectuó al menos nueve disparos, según el número de casquillos encontrados en la zona, y huyó.

Los investigadores buscaban desde mayo del año pasado a los responsables de la muerte de Portnov, de 52 años y sancionado por EE.UU. desde 2021 por influir en los tribunales y socavar las reformas en el sistema judicial ucraniano cuando era asesor jurídico del expresidente Víktor Yanukóvich (2010-2014).

La hipótesis de los agentes cuando sucedió este crimen es que el asesinato fue cometido por tres personas: por un lado, el tirador, y por otro, dos cómplices, que habrían facilitado la huida de las inmediaciones del centro educativo.

Portnov, considerado por muchos el arquitecto de las reformas judiciales de Yanukóvich, huyó de Ucrania junto con el propio expresidente prorruso en febrero de 2014 ante la presión de los manifestantes de la llamada 'revolución del Maidán', que durante meses protestaron en las calles contra la decisión de esa administración de no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE.