Aranceles, guerras e innovación marcan apertura del Congreso Mundial del Aceite de Oliva

Los temas fueron identificados por representantes del sector, así como de los gobiernos de España, Malta, Palestina y Portugal durante la sesión inaugural de la segunda edición de esta cita mundial -tras una primera edición en Madrid-, donde coincidieron en la importancia de fomentar las colaboraciones e investigaciones conjuntas para impulsar el sector.

En ese sentido, el ministro de Agricultura y Mar de Portugal, José Manuel Fernandes, señaló que, para cualquier área, es necesario apostar por la innovación mientras se mantiene la tradición, se aumenta la productividad mientras se protegen los recursos naturales y se compite a nivel global mientras se trabaja juntos.

Si se observa en concreto el futuro del sector del aceite de oliva, "necesitamos inmigración, pero también inversión, acceso a tecnología y competitividad y sostenibilidad y el acuerdo para ir juntos", agregó.

A la hora de hablar de los principales retos, señaló el impacto del cambio climático en la agricultura, que "continúa amenazando las producciones", con eventos meteorológicos extremos y sequías que obligan a innovar e "invertir en agua", el papel de los fitosanitarios para afrontar las enfermedades en los cultivos, y la necesidad de apostar por innovación para potenciar la sostenibilidad y capacidad productiva.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (España), Julián Martínez Lizán, hizo hincapié en los perjuicios causados por los aranceles y el aumento del coste de producción a raíz de los conflictos bélicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las imposiciones de aranceles, que juegan un papel negativo en el aspecto comercializador, sobre todo con Estados Unidos, pero también la geopolítica, lo que está ocurriendo como consecuencia de las diferentes guerras en el mundo, que incrementan los costes de los insumos, pero que también dificultan muchísimo ese transito comercial, es algo que tenemos que ver, a la par de lo que supone el cambio climático", planteó.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Derechos de los Animales de Malta, Anton Refalo, resaltó la importancia de apostar en investigación para volver más productivos los cultivos con menos tierra y agua; mientras que el ministro de Agricultura de Palestina, Rezq Salimiya, que denunció el impacto de los ataques de Israel en el territorio, señaló que, además de ser una forma de vida, el cultivo del olivo es una tradición milenaria.

Durante los dos días que durará este foro están previstos debates y conferencias sobre la inteligencia artificial aplicada al sector, las investigaciones genéticas en el sector, la alimentación y el impacto ambiental de los cultivos.

Asimismo, tienen previsto impulsar una 'declaración de Lisboa' en la que defienden que "el aceite de oliva virgen extra es salud".

Según datos expuestos este jueves por el presidente del Consejo Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo, uno de cada tres litros de aceite de oliva producido en los países de la región mediterránea se consume fuera de ellos.