Bad Gyal, Juanes, Yandel y Anuel AA actuarán en el evento anual de boxeo de Ibai Llanos

La cita tendrá lugar el 25 de julio en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en el sur de España.

Los citados artistas, junto a otros invitados que serán sorpresa, intercalarán sus canciones con los diez combates entre creadores de contenido y celebridades que se esperan en el estadio sevillano, según informó la organización este jueves.

Un total de 80.000 personas prevén abarrotar La Cartuja y millones lo podrán seguir a través de YouTube, Twitch y TikTok en directo desde las 19:00 horas (17:00 GMT) y hasta la madrugada en España.

En su sexta edición, veinte boxeadores se enfrentarán uno contra uno, entre los que destacan creadores de contenido españoles y latinoamericanos, además de algunas caras menos habituales en la red.

Se enfrentarán en el cuadrilátero personajes como la streamer mexicana Samy Rivers contra la creadora de contenido española RoRo. Además, una batalla de gallos se trasladará a lo físico entre el rapero argentino Lit Killah y el español Kidd Keo.

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La Cartuja también acogerá el duelo de periodismo deportivo entre el español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul, y el combate latinoamericano que enfrenta a la creadora de contenido puertorriqueña Alondrissa y la streamer argentina Angie Velasco.

Por su parte, TikTok anunció este jueves la retransmisión en directo de la nueva edición del evento a través de 'LIVE'.

La Velada del Año se retransmitirá por primera vez en esta plataforma para marcar un nuevo hito de emisión en directo y conectar con millones de apasionados del deporte y la cultura digital.

La primera edición de esta propuesta de Ibai Llanos, en la que se intercala música y boxeo aficionado, tuvo lugar en Barcelona en 2021 en una discoteca y con medidas anticovid, a la que le siguieron las ediciones celebradas en el Pabellón Olímpico de Badalona (2022), el Estadio Metropolitano de Madrid (2023), el Santiago Bernabéu de Madrid (2024) y el sevillano estadio de La Cartuja (2025).