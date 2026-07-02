Bolivia registra un superávit comercial de 1.393 millones de dólares entre enero y mayo

En los primeros cinco meses de 2026, el valor de las exportaciones fue de 5.449 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 4.056 millones, precisó el documento elaborado por el IBCE con cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo periodo de 2025, Bolivia reportó un déficit de 578 millones de dólares y la balanza comercial boliviana también fue negativa entre enero y mayo de 2024 y 2023, según el IBCE, que es una entidad especializada en análisis de datos de comercio exterior.

Las ventas bolivianas al exterior entre enero y mayo se incrementaron un 63 % con respecto a los 3.352 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025 y el valor de las importaciones fue mayor en un 3 % a los 3.930 millones del año anterior, señaló el reporte.

El IBCE también informó que en ese periodo, los principales países de destino para las exportaciones bolivianas fueron China con el 23 % de participación, seguido de India (11 %) y Japón (9 %).

El informe menciona, además, que el mayor superávit comercial se registró con India, con 544 millones de dólares, y los principales déficit fueron con Argentina, Brasil y Chile.

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Las exportaciones bolivianas a Argentina alcanzaron un valor de 79 millones de dólares y las importaciones desde ese país fueron de 398 millones, con un saldo negativo de 318 millones.

Bolivia tuvo un saldo comercial negativo de 246 millones de dólares con Chile, con exportaciones a ese mercado por un valor de 52 millones e importaciones por 298 millones.

Con Brasil, la balanza comercial también fue negativa para Bolivia, que exportó 341 millones de dólares y sus importaciones desde el país vecino llegaron a 598 millones, según el reporte.

La economía boliviana se sostuvo hasta hace unos años con la venta de gas natural sobre todo a Brasil y Argentina, pero la producción declinó y desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

En 2025, Bolivia registró un déficit comercial total de 328 millones de dólares, con exportaciones por un valor de 9.701 millones de dólares e importaciones por 10.029 millones.