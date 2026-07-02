Brote de ébola se expande y se abre inscripción para participar en ensayo de tratamientos

Los ensayo evaluará un anticuerpo monoclonal y un fármaco antiviral, tanto por separados como combinados, y estará coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, que recibirá apoyo de la OMS y también buscará la colaboración con las comunidades afectadas.

El actual brote de ébola se debe a una variante particular (el virus Bundibugyo) para la que no existe vacuna ni tratamiento médico aprobados.

"Los pacientes que se inscriban en el ensayo recibirán cuidados de apoyo integrales y un seguimiento exhaustivo. También estamos trabajando para garantizar que tengan acceso a los dos fármacos, en caso de que se demuestre su seguridad y eficacia en el ensayo", explicó Tedros.

Asimismo, la OMS anunció que ha concedido la autorización de uso de emergencia a la primera prueba de diagnóstico molecular específica para este virus.

La organización destacó que este ensayo clínico se ha puesto en marcha "en un tiempo récord" junto con las autoridades nacionales y entidades científicas, aunque los resultados tardarán meses e incluso podrían tenerse recién a principios de 2027.

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Mientras esto ocurre, el brote de ébola se sigue expandiendo en la RDC, con 38 nuevos casos confirmados por día en las últimas dos semanas, lo que resulta en 1.406 infecciones confirmadas y 438 personas fallecidas hasta hoy.

Al mismo tiempo, el país ha aumentado su capacidad de diagnóstico, con diez laboratorios que se han establecido cerca de las comunidades, un mejor seguimiento de los contactos de los enfermos y un aumento de camas disponibles para estos casos, aunque el 96 % estén ocupadas.