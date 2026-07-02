China enviará a vicepresidente del Legislativo a funeral de Alí Jamenei

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun anunció que He será el encargado de representar a Pekín en los funerales, que aunque comienzan oficialmente el sábado, estarán precedidos el viernes de una ceremonia para altos cargos iraníes y representantes extranjeros cerrada al público.

Jameneí, máxima autoridad de Irán desde 1989, murió en las primeras horas de la guerra iniciada el 28 de febrero en un ataque de Estados Unidos contra una reunión de altos cargos en Teherán, según la versión difundida por medios iraníes y regionales.

El país persa anunció previamente que el 4 de julio comenzarán los funerales del líder supremo en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa, aunque también ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos, comerciales y energéticos.