Colombia exhibe de manera gratuita casi 1.200 piezas arqueológicas rescatadas de 13 países

La exposición 'Pasados en retorno. Repatriación del patrimonio arqueológico', organizada por el museo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Ministerio de Cultura, estará abierta hasta el 23 de agosto, muestra figuras humanoides, collares, amuletos y artefactos originarios de al menos 14 regiones de Colombia.

La curadora de Arqueología del Museo Nacional, Natalia Sofía Angarita, explicó que el objetivo de la exposición es mostrar "la diversidad de pueblos que existían en Colombia", así como el arte de un periodo "que abarca desde el 2000 a.C hasta el 1600 d.C".

Angarita calificó este proceso de devolución como "exitoso", ya que el 80 % de las piezas han sido entregadas de manera voluntaria, aunque el museo se ha topado con dificultades legales, pues un centenar de las obras estaban a la venta en casas de subastas o en redes de tráfico ilícito.

Sin embargo, el Gobierno utilizó el avión presidencial y el buque escuela ARC Gloria para transportar todas las obras de vuelta al país, "lo que permitió a Colombia ahorrarse mucho dinero en costos para poder traer las piezas", explicó la investigadora.

La arqueóloga agregó que el museo todavía espera dos colecciones: las estatuas San Agustín (Huila) que permanecen en el Museo Etnológico de Berlín (Alemania) y la colección del Tesoro de Quimbaya, compuesto por 122 piezas precolombinas obsequiadas en 1893 al Gobierno español y que permanecen en el Museo de América de Madrid.

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Según el Ministerio de Exteriores, en 2022 Colombia recibió repatriadas 354 piezas arqueológicas; 210 en 2023; 316 en 2024; 137 en 2025, y en 2026 recobró 177 más procedentes de Chile y Venezuela que la Cancillería entregó al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Los países con mayor número de piezas repatriadas son Estados Unidos con 384, Italia con 208, Chile con 174, Alemania con 149 y Canadá con 127.

Colombia acogió en septiembre pasado el Foro Internacional sobre Repatriación y Restitución de Bienes Culturales, en el que cobró relevancia la reclamación hecha en mayo de 2024 a España para la devolución del Tesoro Quimbaya.

Además, en enero Colombia asumió la presidencia del Comité Intergubernamental de la Unesco para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (ICPRCP, por sus siglas en inglés), cuya misión es mediar en negociaciones bilaterales para el regreso de bienes culturales a sus países de origen.