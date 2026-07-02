Contraloría dice que exministra de Seguridad de Kast se excedió con solicitud a Policía

La resolución concluyó que Steinert actuó fuera de ley, apenas dos días después de asumir el cargo con la llegada de Kast a La Moneda (sede de Gobierno) el 11 de marzo, al solicitar a la Policía antecedentes detallados sobre funcionarios.

El fallo explica que se pidió "un informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público".

En ese sentido, la Contraloría apunta que esa petición podría afectar el desarrollo de la investigación penal vigente, lo cual está prohibido expresamente por ley, y que dicho requerimiento recayó sobre una brigada policial en la que previamente había trabajado Steinert, cuando se desempeñó como fiscal regional en Tarapacá, en el norte del país.

“En ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso”, explica el dictamen.

El órgano contralor estimó que la ex secretaria de Estado debía abstenerse a razón de conflicto de intereses, incluso potenciales. Además, señala que la información solicitada no era necesaria para el ejercicio de sus funciones de planificación en el Ministerio de Seguridad.

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Steinert hizo esta solicitud luego de que algunos funcionarios, entre ellos uno de su confianza, fueran removidos de un caso de persecución a una mafia china-chilena por orden de la jefa de Inteligencia, Consuelo Peña, quien días después fue apartada de sus funciones.

Fue a partir de esta acción que el diputado del Partido Socialista, opositor a la actual Administración, solicitó la fiscalización del proceder de la exministra, y ante esta resolución declaró que evalúan la creación de una comisión especial de investigación.

El parlamentario argumentó que la preocupación recae en visibilizar la importancia de "una separación entre el poder político y la persecución criminal".

"Vamos a insistir en nuestras facultades de fiscalización. Si bien ella ya no ejerce como titular del Ministerio de Seguridad, es importante poder ver y analizar lo complejo y grave de esta situación", dijo a la prensa chilena.

Steinert fue relevada del ministerio por Kast tras 69 días de Gobierno, lo que representó el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en el país suramericano, debido a las críticas sobre su gestión en Seguridad, un área que estableció como prioridad.