Cruz Roja española envía 21 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El cargamento, que según Cruz Roja saldrá en las próximas horas, incluye una clínica de emergencia, una excavadora, una carretilla elevadora y el equipamiento necesario para el montaje de un espacio de “vida y oficina” para las personas intervinientes en la operación.

La ayuda tiene como objetivo reforzar los trabajos de emergencia sobre el terreno y facilitar tanto la atención sanitaria de los afectados como las tareas logísticas y de coordinación de los equipos humanitarios.

Esta ayuda se une a los aportes que hoy anunciaron Hungría, Rumania y México, que incluyeron instrumentos y suministros médicos, así como dinero para apoyar la atención a las víctimas del doble terremoto, materiales de primeros auxilios, tiendas de campaña o mantas.

Además, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció que donará al menos un millón de dólares a Venezuela para apoyar los trabajos de emergencia.